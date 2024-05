La commission "Histoire et Mémoire" présentera ses conclusions demain

Les conclusions de la 5e rencontre de la commission conjointe algéro-française "Histoire et Mémoire", tenue les 22 et 23 mai, seront présentées lundi à Alger.

A cette occasion, la commission conjointe algéro-française "Histoire et Mémoire", animera à partir de 14H00, une conférence de presse au siège du Centre des Archives nationales, lors de laquelle seront présentés les conclusions et résultats de la 5e rencontre de la commission conjointe algéro-française "Histoire et Mémoire".

La 4e rencontre de la commission conjointe qui a eu lieu le 25 février dernier, avait permis à l'Algérie de recenser le patrimoine matériel pillé par le colonisateur français entre 1830 et 1962.

Le coordonnateur de la Commission algérienne de l'histoire et de la mémoire, Mohamed Lahcen Zeghidi, avait auparavant indiqué que la commission, après avoir visité les différents centres et institutions d'archives civiles et militaires spécialisés à Paris, "dispose désormais de toutes les informations nécessaires sur le patrimoine matériel pillé par le colonisateur français, tout au long de sa présence en Algérie".