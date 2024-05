Nouveaux détails sur la tentative d’homicide à El-Oued

Le procureur de la République près le tribunal d'El-Oued a dévoilé de nouveaux éléments concernant une tentative d’homicide prémédité, dont une vidéo circulait sur les réseaux sociaux, montrant une femme poignardée.

Le parquet précise dans son communiqué qu’une vidéo mettant en scène une femme victime de coups de couteau a été diffusée sur les réseaux sociaux à partir du 22 mai 2024.

Le communiqué précise que le frère de la victime, le dénommé (K.A), s’est présenté aux services de sécurité de la wilaya d'El-Oued pour signaler d’avoir agressé sa sœur avec une arme blanche, avant d’être arrêté pour être interrogé.

Les autorités judiciaires se sont rendues au domicile de la victime et l'ont transférée à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Elle a subi une intervention chirurgicale et son état de santé est actuellement stable, poursuit la source.

Le même communiqué précise que le suspect a été présenté devant les autorités judiciaires et une enquête a été ouverte à son encontre pour tentative de meurtre prémédité.

Après son interrogatoire par le juge d'instruction, une ordonnance de détention provisoire a été émise à son encontre.