Les services de la Protection Civile sont intervenus, ce dimanche à 17h35, pour secourir et évacuer cinq personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffe-eau dans le quartier Ain Djerda à la commune de Draa Esmar.

Les victimes, âgées de 4 à 41 ans, souffrent de nausées et de difficultés respiratoires. Elles ont été secourues et transportées à l'hôpital de Médéa.