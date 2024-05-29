الجزائر تقدم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن

أدانت الجزائر بشدة الغارات الجوية الصهيونية، غير المبررة التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال

وقال المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، خلال كلمته في جلسة مغلقة وطارئة لمجلس الأمن بشأن رفح بطلبٍ من الجزائر، هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح.

وأكد بن جامع، أن أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا والمحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك المادة 94/1 باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه.

وأضاف أن مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية

دعا بن جامع، أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المحتل الصهيوني الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء، مشيرا الى أن الاحتلال الصهيوني لا ينبغي أن يكون استثناءً.

ووجه بن جامع، خلال كلمته، للمجلس، قائلا: "أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الصهيوني لاختيار ما إذا كانوا سيقبلون أحكام المحكمة أم لا".

وقد توقف السفير، عمار بن جامع، مع الصحافة المعتمدة بالأمم المتحدة بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن المغلقة ليعلن بشكل مقتضب بأن الجزائر ستوزع مسودة مشروع قرار حول رفح تطالب بوقف الأعمال العدائية دون أن يحدد موعدا للتصويت عليه.

وقال بن جامع سيكون ذلك نصا قصيرا وحاسما يطالب بوقف القتل في رفح.