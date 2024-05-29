تصحيحا لجريمة بلفور .. إسكتلندا تضغط لتعترف بريطانيا بفلسطين

دعا رئيس وزراء إسكتلندا جون سويني الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بإيرلندا والنرويج وإسبانيا.

وكتب سويني إلى كل من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، يحثهما على "فعل الشيء الصحيح والاعتراف على الفور بالدولة الفلسطينية".

وأكد سويني أن الحزب الوطني الإسكتلندي الذي يتزعمه، سيفرض تصويتا ملزما بشأن ذلك في مجلس العموم البريطاني، بعد الانتخابات العامة المقبلة، وذلك في حال لم تعترف الحكومة الحالية بدولة فلسطين.

وقال إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيوفر "الأمل في إمكانية التوصل إلى حل سياسي دائم" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي سياق متصل، حثت سفيرة فسلطين في إيرلندا، جيلان عبد المجيد، حكومة المملكة المتحدة على الاعتراف ببلادها.

وفي حديثها إلى شبكة "سكاي نيوز"، قالت عبد المجيد: "بريطانيا ساهمت في الظلم الذي وقع على للفلسطينيين، لذلك أعتقد أنه من المهم أن تكون إحدى الدول التي يجب أن تعترف بحق ذلك الشعب في تقرير مصيره، عبر الاعتراف بدولة فلسطين".

وتابعت: "يجب أن تسود العدالة.. أعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة أن ترى ذلك يحدث، وتحاول تصحيح ما جرى عام 1917 (وعد بلفور) وأثناء الانتداب البريطاني في فلسطين".