" كل العيون على رفح" .. حملة تضامنية عالمية

تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما انستغرام، صورة تضامنية مع مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تفاعل معها ملايين الأشخاص والمشاهير حول العالم، وذلك بعد استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليومين الماضيين، في قصف صهيوني لخيام النازحين شمال غربيّ رفح.

ولقي الهجوم ردود فعل واسعة، إذ عبر العديد من الزعماء ورؤساء الدول ومنظمات دولية عن إدانتهم وحزنهم من مشاهد قصف الخيام.

وعلى مدار اليومين تشهد منصة إنستغرام تفاعلاً مع صورة تعبيرية كُتب عليها "All eyes on Rafah" أي "كل العيون على رفح" باللغة العربية، إذ وصل انتشار الصورة إلى ما يزيد على 41 مليون شخص، في وقتٍ تزيد المشاركات كل ساعة.

وأول من أطلق عبارة "كل العيون تتجه إلى رفح" هو ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن شهر فيفري الماضي، حينها كان يحذّر من هجوم صهيوني على رفح.

وبعد الهجوم الأخير على خيام النازحين في رفح، قام شاب ماليزي بمشاركة صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه على إنستغرام، استخدم فيها العبارة التي اشتهرت في الفترة السابقة للتضامن مع مدينة رفح، ولقيت الصورة انتشاراً كبيرا ومشاركة من قبل مشاهير وممثلين.