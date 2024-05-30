"واشنطن أعطت الضوء الأخضر لتدمير غزة "

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ "المسؤولين الأمريكيين يواصلون الحديث عن التزام بلادهم بالحل العادل للقضية الفلسطينية، بينما في الواقع من الناحية العملية يصبون الزيت بسخاء على النار في صراع الشرق الأوسط".

وأشار لافروف في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك " الروسية، إلى أنّ "واشنطن عرقلت على مدار 6 أشهر اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أعطى الضوء الأخضر لتدمير قطاع غزة، وعندما أجبر الأمريكيون في مارس من هذا العام على التحفظ عن التصويت، ووافق المجلس على قرار يطالب بوقف الأعمال القتالية، قال الممثل الأمريكي دون أدنى حرج إنّ وثيقة مجلس الأمن الدولي غير ملزمة".

وأوضح أنّ " إعلان واشنطن تعليق توريد الذخيرة إلى إسرائيل طال نوعاً واحداً من الذخيرة - قنابل الطائرات - وفقط من دفعة واحدة من المساعدات قصيرة الأجل"، مشيراً إلى أنّه وبعد بضعة أيام، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لإلغاء " الوقف المؤقت " لإمدادات الأسلحة لـ "إسرائيل".