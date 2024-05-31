رئيس مولودية الجزائر يدافع عن بلايلي

رد رئيس نادي مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، على تصريحات الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بخصوص أسباب عدم استدعائه لنجم "العميد" يوسف بلايلي.

وشارك المسؤول الأول لبطل الجزائر هذا الموسم صورة لبلايلي في خاصية "السطوري" على حسابه في انستغرام وكتب: "أفضل هداف وأفضل ممرر في البطولة .. مع العلم أنه لعب 20 مباراة من أصل 27 .. شكرا لك وكل اللاعبين على انضباطهم الفني، الرياضي وخاصة تفانيهم في حب العميد".

وجاء هذا بعد يوم من الندوة الصحفية التي عقدها بيتكوفيتش للإعلان عن قائمة "الخضر"، حيث أجاب على سؤال بخصوص غياب بلايلي بالقول: "اللاعب موهوب جدا هده حقيقة، لكن أملك عدة لاعبين في منصبه، ويجب القول أن له مشاكل انضباطية، لكن مثل البقية الأبواب تبقى مفتوحة".