الرابطة الثانية: التعرف على هوية النازلين

أجريت، اليوم السبت، الجولة الـ30 والأخيرة من الرابطة الثانية في مجموعتيها وسط شرق ووسط غرب، حيث تم التعرف على بقية الأندية النازلة لقسم ما بين الجهات.

ففي مجموعة وسط شرق، لم يكن الفوز الذي حققته جمعية عين مليلة في قسنطينة أمام المولودية المحلية (1-3) كافيا لها من أجل إنقاذها من السقوط، حيث سترافق كل من وفاق سور الغزلان ومولودية العلمة إلى قسم ما بين الجهات.

أما في مجموعة وسط غرب فبات فريق وداد بوفاريك ثالث النازلين رفقة أولمبي المدية وشباب قير العبادلة، بعد خسارته في مقابلة حاسمة ضد مضيفه جمعية وهران (1-2)، هذا الأخير اختتم موسما صعبا ونجا من مقصلة السقوط في آخر جولة.

وكان أولمبي آقبو وترجي مستغانم قد حسما بطاقتي الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم، بعدما تصدر الأول مجموعة وسط شرق برصد 70 نقطة، فيما تزعم الثاني مجموعة وسط غرب برصيد 75 نقطة.

النتائج والترتيب:

مجموعة وسط شرق:

الجمعة:

أولمبي آقبو - اتحاد خميس الخشنة 3-1

السبت :

مولودية العلمة - اتحاد الحراش 1-4

مولودية قسنطينة - جمعية عين مليلة 1-3

نجم التلاغمة - مولودية باتنة 0-1

اولمبيك المقرن - جمعية الخروب 2-1

اتحاد عنابة - وفاق سور الغزلان 5-1

شباب باتنة - هلال شلغوم العيد 0-3

شباب برج منايل - اتحاد ورقلة 2-1

-- الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي آقبو 70 30 يصعد إلى الرابطة الاولى

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2. مولودية باتنة 61 30

3. شباب برج منايل 45 30

4. شباب باتنة 43 30

5. مولودية قسنطينة 42 30

6 . اتحاد ورقلة 41 30

--. اتحاد خميس الخشنة 41 30

--. اتحاد الحراش 41 30

9. أولمبي المقرن 39 30

--.هلال شلغوم العيد 39 30

11. نجم التلاغمة 38 30

--. جمعية الخروب 38 30

--. اتحاد عنابة 38 30

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14. جمعية عين مليلة 37 30 ينزل لقسم ما بين الجهات

15. وفاق سور الغزلان 29 30 ينزل لقسم ما بين الجهات

16. مولودية العلمة 16 30 ينزل لقسم ما بين الجهات

مجموعة وسط غرب:

السبت :

شباب تموشنت - نجم القليعة 2-1

شبيبة غير عبادلة - نصر حسين داي 0-4

وداد مستغانم - شبيبة تيارت 1-1

شباب المشرية - صفاء خميس مليانة 4-2

غالي معسكر - ترجي مستغانم 1-2

جمعية وهران - وداد بوفاريك 2-1

رائد القبة - امل الاربعاء 0-1

مستقبل واد سلي - اولمبي المدية 4-2

-- الترتيب نقاط لعب

1. ترجي مستغانم 75 30

2. رائد القبة 64 30

3. وداد مستغانم 56 30

4. شباب تموشنت 49 30

5. غالي معسكر 44 30

6. نجم القليعة 41 30

7 . شبيبة تيارت 40 30

8. أمل الأربعاء 38 30

--. مستقبل واد سلي 38 30

--. شباب المشرية 38 30

--. نصر حسين داي 38 30

12. جمعية وهران 37 30

-- . صفاء خميس مليانة 37 30

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14. وداد بوفاريك 36 30 ينزل لقسم ما بين الجهات

15. أولمبي المدية 15 30 ينزل لقسم ما بين الجهات

--. شبيبة غير العبادلة 15 30. ينزل لقسم ما بين الجهات.