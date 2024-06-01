النجمة الـ15 لريال مدريد (فيديو)

واصل ريال مدريد هيمنته على منافسة دوري أبطال أوروبا بعدما توج، اليوم السبت، بلقب موسم 2023-2024 على حساب بوروسيا دورتموند بنتيجة هدفين مقابل صفر في النهائي الذي احتضنه ملعب ويمبلي في لندن.

ورغم أن النادي الملكي لم يقدم مستوى كبير خلال أطوار المقابلة، التي كان فيها الألمان الأفضل، إلا أن الخبرة رجحت كفة زملاء توني كروس، الذي خاض آخر مقابلة بقميص الريال، وذلك بهدفين سجلها كارفخال في الدقيقة 74 وفينيسيوس في الدقيقة 83.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي في عدد التتويجات بالكأس ذات الأذنين، حيث يعتبر هذا اللقب الـ15 في تاريخ النادي موسعا الفارق عن صاحب المركز الثاني ميلان الإيطالي (7 ألقاب).

وفشل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الذي غاب عن المواجهة بسبب الإصابة، في التتويج باللقب الأوروبي مع ناديه بوروسيا دورتموند، ليبقى رابح ماجر ورياض محرز اللاعبين الجزائريين الوحيدين المتوجين بمسابقة الأندية الأغلى في العالم.