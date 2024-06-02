الخضر في انتظار ثلاثة لاعبين

انطلق أمس، معسكر المنتخب الوطني بالمركز التقني بسيدي موسى تحسبا لمواجهتي غينيا وأوغندا في تصفيات مونديال 2026 من دون ثلاثة لاعبين يرتقب وصولهم خلال الساعات القليلة المقبلة

وأشار بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن 22 لاعبا من أصل 25 اختارهم المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في قائمته وصلوا إلى المركز الفني الوطني بسيدي موسى وشاركوا في أول حصة تدريبة جرت مساء أمس في حدود الساعة الخامسة والنصف وامتدت ساعة ونصف.

وأوضح ذات البيان بأن كل من حسام عوار ومحمد أمين توغاي وكيفن غيتون، المتخلفين عن انطلاقة التربص بسبب التزاماتهم تجاه أنديتهم، سيصلون إلى سيدي موسى خلال الساعات المقبلة

يذكر أن غيتون سيخوض هذا المساء مباراة حاسمة مع فريقه ماتز ضد سانت ايتيان في مباراة فاصلة لأجل البقاء في بطولة "الليغ 1" الفرنسية فيما يواجه توغاي مع فريقه الترجي التونسي مباراة هامة أمام النادي الإفريقي في مباراة حاسمة في صراع لقب البطولة التونسية فيما يعود حسام عوار من سفرية شاقة قادته إلى استراليا أين واجه نادي ميلان في مباراة ودية جرت أول أمس.