إدارة نجم بن عكنون ترد على رئيس مولودية البيض

نددت إدارة نجم بن عكنون بالتصريحات الأخيرة لرئيس مولودية البيض عبد القادر دحماني بحقها وأكدت على تحلي فريقها بالنزاهة في مختلف مباريات بطولة الموسم الكروي الحالي

وعبرت إدارة النجم في بيان نشرته على حسابها الرسمي عما وصفته التصريحات غير المسؤولة للرئيس دحماني التي أعقبت فوز الفريق على إتحاد العاصمة الخميس الماضي "تفاجأ الرأي العام وبالخصوص محبي ومناصري نجم بن عكنون بالتصريحات غير المسؤولة وغير مؤسسة وغير موضوعية من رئيس مولودية البيض فيما يخص المباراة الأخيرة ضد اتحاد العاصمة" وأضافت إدارة النجم في ذات البيان "كما نعلم الرأي العام أن فريقنا لعب كل مبارياته بكل نزاهة مع احترام أخلاقيات اللعبة ومبادئها كما نعلم الرأي العام أنه مثل هذه التصريحات والتصرفات تزيد من تعكير الجو العام للبطولة وتضرب مصداقية النوادي الكروية الجزائرية"

وذكرت إدارة النجم بسناريو مباراتها مع مولودية البيض خلال الموسم ما قبل الماضي " يجدر التذكير بأن خلال الموسم الكروي 2021 - 2022 استقبلنا فريق مولودية البيض على ملعبنا بكل روح رياضية وتمكن من الفوز علينا واقتطاع تأشيرة الصعود إلى حظيرة الكبار دون أن يتهمه أحد بترتيب المباراة مما زاد من تفاجئنا بتصريحات رئيس فريقهم التي تجمعننا به علاقة جيدة مع الفريق ومع سكان ولاية البيض"

وفي الأخير، شددت إدارة نجم بن عكنون على دعمها الكامل للمنتخب الوطني وكل الطاقم الفني والإداري لتحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المهمتين المؤهلتين للمونديال القادم في إشارة لتصريحات دحماني بخصوص دعوته للناخب الوطني بيتكوفيتش الاستغناء عن الثنائي بن بوط وبلعيد بعد ما اعتبره تساهلا فاضحا للاعبين الدوليين في مباراة النجم دائما.