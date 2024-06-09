القسام تكشف.. (فيديو)

كشفت كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة "حماس"، اليوم الأحد، أن الجيش الصهيوني قتل أمس السبت، 3 من أسراه أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية أثناء تخليص 4 محتجزين في مخيم النصيرات.

وجاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الكتائب عبر منصة "تلغرام"، غداة عملية تخليص الجيش الهمج لأربعة من أسراه خلال عملية نفذها وسط مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

ونشرت الكتائب في المقطع صورا لثلاثة جثامين لم تظهر هويتهم، وغطت وجوههم، ويظهر على أجسادهم آثار دماء.

وقالت في كلمات مكتوبة بمقطع الفيديو في رسالة لأهالي الأسرى الصهاينة: "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين".

القسام ينشر



"نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية "



فيديو يفضح الجيش الإسرائيلي pic.twitter.com/J0cbUCYYrP — Hanzala (@Hanzpal2) June 9, 2024

وأضافت: "بعد المجزرة التي ارتكبها جيشكم في مخيم النصيرات أمس لإنقاذ 4 أسرى، نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية".

والسبت، استشهد 274 فلسطينيا بينهم 64 طفلا و57 امرأة وأصيب مئات المدنيين، في مجزرة ارتكبتها القوات الصهيونية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات بغزة، ما تسبب بموجة استنكار واسعة النطاق.