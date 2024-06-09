بداية انهيار مجلس الحرب الصهيوني

أعلن كل من بيني غانتس رئيس حزب معسكر الدولة وغادي أيزنكزت انسحابهما مجلس الحرب الصهيوني.

وقال غانتس "الاعتبارات السياسية لنتياهو تعرق اتخاذ القرارات الاستراتيجية في حرب غزة".

وأضاف "الثمن في الحرب ثمين ونأمل أن يفعل نتياهو وغالانت الصواب وعندها فقط ستكون إسرائيل بخير".

ودعا غانتس النتنياهو إلى تنظيم انتخابات مسبقة في أقرب وقت.

قرار الانسحاب هذا، يؤكد أن عملية تحرير 4 أسرى بعد عملية النصيرات التي ارتكب خلالها الاحتلال مجزرة مدوية راح ضحيتها 275 شهيد، في توقيف تصدع حكومة الاحتلال الصهيوني، بل عجلت بانهيار مجلس الحرب.

وصرح غانتس أيضا " أقول لعائلات المختطفين إننا أخفقنا في الامتحان ولم نتمكن من إعادة أبنائهم".

وأضاف "أؤيد الصفقة التي عرضها بايدن والتي طلب من رئيس الوزراء أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها"، والنتنياهو يسعى عكس ذلك بضغط من متطرفي حكومته بن غفير وسموتريتش.