إتحاد العاصمة يستحضر ذكرى وفاة بن حمودة

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة لاعب اتحاد العاصمة، بلال بن حمودة، الذي فارق الحياة ليلة 9 إلى 10 جوان 2022 في حادث سير مروع عن عمر لم يتجاوز 24 ربيعا.

واستحضرت إدارة الاتحاد هذه الذكرى الحزينة عبر منشور على حسابها الرسمي على "الفايسبوك" كتبت خلاله "سنتان تمرّ على رحيلك...لن ننساك يا بلال، ستبقى دائما في قلوبنا"

وكان المرحوم قد خاض سهرة الخميس 9 حوان 2022 اللقاء الودي مع المنتخب المحلي أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية (3-0) بملعب 5 جويلية لحساب الجولة الثانية عن الدورة الرباعية التي تم تنظيمها تحسبا لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي نظمتها الجزائر شهر جانفي 2023

وسجل بن حمودة خلال هذا اللقاء هدفا مع تقديم تمريرة حاسمة قبل أن يطلب من المدرب مجيد بوقرة تسريحه لزيارة عائلته وهو ما تم في ساعة متأخرة من تلك الليلة أين رافق أحد أصدقائه في سيارته التي اصطدمت لاحقا بعمود على الطريق السريع لبوسماعيل - فوكة غرب العاصمة وحال اشتعال النيران وألسنة اللهب القوية دون تدخل المواطنين الذين كانوا في عين المكان ليفارقا الحياة على الفوز مخلفين ألما وحزنا كبيرا لدى العائلة والأقارب والأسرة الكروية بشكل عام.