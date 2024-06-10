المنتخب الوطني يعود إلى السكة

عاد المنتخب الوطني بفوز ثمين من العاصمة الأوغندية كامبالا، اليوم الإثنين، عندما أطاح بالمنتخب المحلي على ملعب مانديلا الوطني بنتيجة هدفين مقابل هدف في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 (منطقة إفريقيا).

وقدم المنتخب الوطني شوطا أولا كارثيا وبدا تائها في كل الخطوط حيث تلقى هدفا في الدقيقة العاشرة عن طريق موتيبا بعد خطأ فادخ من دفاع "الخضر"، ولم نشاهد ردة فعل من "الأفناك" الذي خلقوا فرصة وحيدة طيلة 45 دقيقة عندما اصطدمت تسديدة بن رحمة بالقائم.

وانقلبت الأمور رأسا على عقب في المرحلة الثانية وقدم أشبال المدرب بيتكوفيتش مستوى مغايرا حيث عدلوا النتيجة مبكرا عن طريق عوار (د 46) ثم أضافوا الهدف الثاني عن طريق بن رحمة (د58)، وبعد ذلك أجرى الناخب الوطني عدة تغييرات سمحت لـ"الخضر" بالتحكم في مجريات المقابلة ولم يخلق المنافس فرصا خطيرة على مرمى ماندريا.

وأعلن الحكم، الذي أدار المقابلة بامتياز، نهاية المواجهة بانتصار جد مهم للعناصر الوطنية التي عادت إلى السكة الصحيحة بعد الهزيمة الماضية ضد غينيا.

ورفع زملاء المتألق عوار رصيدهم إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة السابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 الذي ستحتضنه ثلاثة بلدان (أمريكا، كندا والمكسيك).

ورغم هذا الفوز لا يزال "الخضر" يعانون من عدة اختلالات حيث يمتلك التقني السويسري متسع من الوقت لتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهتي غينيا وأوغندا، خاصة أن تصفيات المونديال تستأنف شهر مارس 2025 عندما يتنقل زملاء آيت نوري لمواجهة بوتسوانا في الجولة الخامسة ثم يستقبلون الموزمبيق في الجولة السادسة.

مجريات المقابلة:

* نهاية المقابلة بتفوق المنتخب الوطني بنتيجة هدفين مقابل هدف

الدقيقة 88: انقطاع جديد للبث

الدقيقة 85: تغييرين جديدين .. قندوسي وبلعيد في مكان عوار وبن ناصر

الدقيقة 80: هجمة معاكسة خطيرة للمنتخب الوطني .. حارس المنافس ينقذ الموقف بعد انفراد بقرار

* انقطاع البث من المصدر

الدقيقة 74: تغيير ثالث للمنتخب الوطني .. زروقي في مكان بن طالب

الدقيقة 73: كرة عالية للمحليين .. ماندي يتدخل برأسية ويخرج الكرة للركنية

الدقيقة 72: بطاقة صفراء لبن طالب

الدقيقة 69: تغييرين للمنتخب الوطني .. بن زية وبقرار في مكان بن رحمة وبونجاح

الدقيقة 67: مخالفة من مكان خطير للمحليين .. التسديدة تصطدم بالجدار

الدقيقة 66: بطاقة صفراء لبن رحمة

الدقيقة 63: ضعف كبير لعطال دفاعيا .. توغل جديد من الجهة اليمنى لدفاع المنتخب الوطني وإبعاد الكرة للركنية

الدقيقة 58: غووول .. هدف ثاني للمنتخب الوطني عن طريق بن رحمة بعد انطلاقة رائعة من عمورة

الدقيقة 52: لاعبو المنتخب الأوغندي يطالبون بضربة جزاء بعد تدخل عطال على مهاجم المنافس

الدقيقة 50: خطا فادح من ماندي .. مهاجم المنافس ينطلق وعودة دفاع "الخضر" في آخر لحظة

الدقيقة 46: غوووول .. عوار بعدل للمنتخب الوطني

* انطلاق الشوط الثاني

* شوط أول كارثي .. فرصة وحيدة طيلة 45 دقيقة .. أخطاء دفاعية قاتلة .. أخطاء عديدة في التمرير .. لعب فردي ولا نسوج جماعية .. واحد من أسوأ الأشواط في تاريخ "الخضر"

* نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الأوغندي بنتيجة هدف مقابل صفر

الدقيقة 45+1: أول فرصة خطيرة للمنتخب الوطني .. انطلاقة من بن رحمة .. التسديدة تصطدم بالقائم

الدقيقة 45: ماندريا ينقذ المنتخب الوطني مجددا

الدقيقة 44: فرصة خطيرة لـ"الخضر" لكن بونجاح في وضعية تسلل

الدقيقة 40: ماندريا ينقذ المنتخب الوطني من هدف ثاني محقق

الدقيقة 36: بطاقة صفراء ثانية للمنتخب الأوغندي

الدقيقة 33: هجمة معاكسة جديدة للمنتخب الأوغندي .. التسديدة تصطدم بدفاع "الخضر"

الدقيقة 29: خطأ فادح من بن طالب .. هجوم معاكس للمحليين ومداني يتدخل

الدقيقة 25: لا فرصة حقيقية للمنتخب الوطني

الدقيقة 23: بطاقة صفراء للاعب الخصم بعد تدخل على عطال

الدقيقة 20: منتخب وطني تائه في أول 20 دقيقة

الدقيقة 18: تدخل عنيف على بن ناصر

الدقيقة 10: هدف أول للمنتخب الأوغندي بعد خطأ فادح من دفاع "الخضر"

الدقيقة 9: سيطرة طفيفة لـ"الخضر"

الدقيقة 3: مخالفة من تنفيذ بن ناصر .. رأسية مداني عالية

* الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر: بداية المقابلة

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين

* حضور جماهري غفير من جانب المحليين في الملعب مع تواجد عدد قليل من أنصار "الخضر"

* وصول العناصر الوطنية إلى ملعب مانديلا الوطني بكامبالا

* أجرى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي ستواجه أوغندا في تصفيات المونديال، مقارنة مع تلك التي دخل بها اللقاء الماضي ضد غينيا.

وعوض مداني زميله توغاي في خط الدفاع، فيما شهد خط الوسط دخول بن ناصر وعوار أساسيين مكان زروقي وبراهيمي، أما في خط الهجوم دفع التقني السويسري بعمورة وبونجاح أساسيين مكان غويري وبن زية.

التشكيلة الأساسية:

ماندريا، عطال، ماندي، مداني، آيت نوري، بن طالب، بن ناصر، عوار، بن رحمة، عمورة، بونجاح.