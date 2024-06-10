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رياضة

تصريحات بيتكوفيتش بعد الفوز على أوغندا

10 جوان 2024 ()
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أدلى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بتصريحات عقب الفوز الصعب المحقق، اليوم الإثنين، على حساب المنتخب الأوغندي  في تصفيات كاس العالم 2026.

وقال بيتكوفيتش: "تحدثنا بوضوح مع اللاعبين، طلبت منهم أن ينسوا ما حدث في الشوط الأول، أهنئ اللاعبين على الروح القتالية. الأهم هو الفوز وقد حققنا ذلك".

وأضاف بيتكوفيتش: "خرجتي الأولى في إفريقيا ذكّرتني بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، تحدثت مع اللاعبين بعد نهاية المباراة وهنأتهم على النتيجة المحققة".

وتابع بيتكوفيتش: "نعمل باستمرار على الجانب الذهني، أحيانًا ينجح الأمر، وأحيانًا لا ينجح. إذا نظرنا إلى الشوط الأول لمواجهتي غينيا وأوغندا، يظهر أننا لم نلعب بشكل جماعي، يجب علينا بالتأكيد أن نتحسن".

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