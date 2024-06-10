تصريحات نارية لصادي (فيديو)

أدلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الإثنين، بتصريحات نارية عقب مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الأوغندي في تصفيات المونديال.

وعبر صادي عن فرحته بالفوز المحقق في كامبالا، مضيفا أن المنتخب الوطني عاش ضعطا رهيبا خاصة بعد الخسارة الماضية ضد غينيا.

وأضاف صادي في تصريحات للتلفزيون الجزائري: : "اللاعبون تحرروا في الشوط الثاني بعد نصائح الطاقم الفني، كانوا محاربين فوق أرضية الميدان، منذ قدومنا لأوغندا ركزنا على الجانب النفسي، المعنويات كانت منحطة بعد خسارة غينيا، ليس من السهل تحقيق الانتصار في إفريقيا، الأهم هو الفوز والقادم أفضل أن شاء الله".

وأكد رئيس "الفاف" أن الفوز المحقق اليوم هو فوز الجزائر وليس فوز وليد صادي، مضيفا: "توجد مجموعة معروفة تتمنى خسارة المنتخب لتصفية الحسابات، هذه المجموعة تحارب شخصي وتحاول خلق الفوضى والبلبلة، الجزائر واقفة برجالها ودائما منتصرة".

كما أكد صادي عدم وجود مشكلة اسمها رياض محرز، معتبرا أن القضية أخذت أبعادا أخرى، قائلا: "تحدثت مع بيتكوفيش وسيلتقي محرز قريباً، وربما سيعود في شهر سبتمبر".