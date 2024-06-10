مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار بشأن غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشروع قرار أميركي يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وحصل النص، الذي يرحب باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 ماي ويدعو الكيان الصهيوني و"حماس" إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط، على 14 صوتا وامتنعت روسيا عن التصويت.

وينص مشروع القرار الأميركي على "وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام من غزة، وتبادل الأسرى والإعمار وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي للقطاع" .

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في كلمة أمام المجلس قبل التصويت "ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار .. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها".

ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات".