الموزمبيق تفاجئ غينيا وتلتحق بـ"الخضر" في الصدارة

انقاد المنتخب الغيني، اليوم الإثنين، لهزيمة مفاجئة عندما استقبل، بالمغرب، نظيره الموزمبيقي في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 (المجموعة السابعة).

وفشل زملاء المهاجم غيراسي في تأكيد فوزهم الكبير على المنتخب الوطني، الخميس الماضي، ولم يستطيعوا فك شفرة دفاع المنتخب الموزمبيقي طيلة الـ90 دقيقة قبل أن يتلقوا هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع، سمح للضيوف بالظفر بالنقاط الثلاثة.

وفي إطار نفس المجموعة، فازت بوتسوانا على الصومال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب "الأفناك" على منتخب أوغندا بهدفين مقابل هدف.

وعلى ضوء هذه النتائج، يتقاسم المنتخب الوطني الصدارة رفقة نظيره الموزمبيقي برصيد 9 نقاط لكل منهما، فيما تتواجد ثلاثة منتخبات في المركز الثالث (بوتسوانا، أوغندا وغينيا) برصيد 6 نقاط لكل منهم، وتتذيل الصومال المجموعة دون رصيد.

برنامج الجولتين 5 و6 من التصفيات (شهر مارس 2025):

الجولة الخامسة:

بوتسوانا – الجزائر

غينيا –الصومال

الموزمبيق-أوغندا

الجولة السادسة:

الجزائر-الموزمبيق

بوتسوانا-الصومال

أوغندا-غينيا