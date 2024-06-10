مالاوي: اختفاء طائرة عسكرية على متنها نائب الرئيس

أعلنت حكومة مالاوي، الاثنين، أن طائرة عسكرية تقل نائب الرئيس، ساولوس تشيليما، فقدت بعد اختفائها عن الرادار.

وقالت الحكومة في بيان إن "كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار باءت بالفشل حتى الآن".

وغادرت الطائرة العاصمة ليلونغوي، لكنها فشلت في الهبوط المقرر في مطار مزوزو الدولي على بعد حوالي 370 كيلومترا (230 ميلا) إلى الشمال بعد حوالي 45 دقيقة.

وكانت الطائرة التي أقلعت بعيد التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ)، تقل تشيليما البالغ 51 عاما، و9 أشخاص آخرين.

من جهته، أمر الرئيس لازاروس شاكويرا، القوات الإقليمية والوطنية بإجراء "عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة"، وفق ما جاء في البيان. وألغى شاكويرا زيارة عمل مقررة إلى جزر البهاما.