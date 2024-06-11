أواسط اتحاد سيدي أمحمد بن علي في دورة البلاي أوف للمرة الثالثة تواليا

للمرة الثالثة على التوالي يتوج أواسط اتحاد سيدي أمحمد بن علي (فئة أقل من 19 سنة) في غليزان ببطولة الجهوي الغربي لكرة القدم رابطة وهران، بعدما خاض الفريق 17 مباراة دون هزيمة،وسجل أشبال مدير الفئات الصغرى الحاج بطاهر 14 فوزا، وثلاثة تعادلات،بفارق 13 نقطة عن صاحب الرتبة الثانية شباب بوقيراط (مستغانم)، ونال لقب أحسن هجوم ب 49 هدافا،وأحسن دفاع بعدما تلقى 15 هدفا طيلة البطولة.وتصدر المهاجم ذيب رشيد هدافي البطولة ب 14 هدفا.

وبهذا التتويج المستحق،تأهل أواسط اتحاد سيدي أمحمد بن علي لخوض غمار دورة البلاي أوف التي يحتضنها ملعب الحبيب بوعقل بالباهية وهران،والتي تنطلق يوم السبت القادم .وفي هذا الشأن كشف بطاهر أن أواسطه الموسم الفارط في دورة البلاي أوف بلغوا النهائي وخسروه أمام اتحاد بلعباس بضربات الترجيح،وعازمون،في هاته الدورة على العودة إلى "رنو" بلقب البلاي أوف الذي ضاع منهم في الثلاثة مواسم الماضية،وكل هذا حدث بإمكانات تكاد تكون منعدمة.فالإدارة التي تعاني ضائقة مالية وفرت لهم طيلة الموسم الإطعام الذي هو عبارة عن سندويتشات،و النقل بواسطة حافلة البلدية.

من جهتهم يرى أهل الاختصاص بالمنطقة أنه وجب على الرابطة،أو القائمين على كرة القدم ترقية أواسط اتحاد سيدي أمحمد بن علي للعب ضمن نخبة الكبار نظرا للمستوى الرفيع للاعبين الذين يسيطرون على بطولة الجهوي الأول منذ سنوات،كي يرتفع المستوى،ولم لا تواجد لاعبين ضمن فرق الوطني الأول والثاني.كما يطالبون بالموازاة إدماج بعض اللاعبين للعب في تشكيلة الكبار،وهذا ما حدث فعلا الموسم هذا في اللقاءات الأخيرة أين تم إشراك كل من ذيب – بوقنوص-

هارون-فدال وزروقي حسب ما جاء على لسان بطاهر.

تشكيلة الأبطال:ناصح عز الدين – خروبي صهيب – ولد زيان هاني – عبد اللاش يوسف-بلمعزيز سفيان-هارون أيمن- بوقنوس محمد- زروقي حاج حبيب- ذيب رشيد – فدال عيسى – نابر بوعبد الله- بقلوش رشيد- بخديجة بلعباس- أحمد طالب إدريس- بلعيد أسامة- بسويح سيد احمد وعبشيش عبد الإله.