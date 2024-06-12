10 سنوات على رحيل حيماني

يصادف تاريخ اليوم 12 جوان، الذكرى العاشرة لوفاة اللاعب الدولي نبيل حيماني الذي فارق الحياة في ظروف مأساوية في سن لم يتجاوز 34 ربيعا

وكان الفقيد قد توجه يوم الخميس 12 جوان 2014 لتفقد أحد البنايات في طور الإنجاز بحيه بالرويسو-العناصر قبل أن يهوي بطريقة مفاجئة ويسقط من الطابق الثالث لتلك البناية وينقل على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا" أين لفظ أنفاسه مساء ذلك اليوم متأثرا بإصابات مختلفة ومنها نزيف على مستوى الدماغ.

وخلف رحيل حيماني الذي قاد قبل وفاته بوقت وجيز فريق نصر حسين داي للصعود إلى القسم الأول، ألما وحسرة وحزنا كبيرا لدى الأسرة الكروية عامة وأسرته بشكل خاص التي بقيت (شقيقته) تطالب لسنوات عبر تصريحاتها لوسائل الإعلام بالكشف عن الملابسات "الحقيقية" عن وفاته مؤكدة أنه كان حادثا إجراميا مدبرا.

خريج مدرسة أولمبي العناصر، تألق حيماني بألوان الأولمبي وحقق معه صعودا تاريخيا للقسم الأول في 2004 كما حمل ألوان شبيبة القبائل وتوج مع الفريق باللقب الوطني 2006 و2008 كما توج مع وفاق سطيف بلقب البطولة 2009 وكأس الجزائر 2010 وكأس شمال إفريقيا للأندية البطلة 2009 كما أحرز لقب هداف الموسم الكروي 2007/2008 برصيد 16 هدفا، كما حمل الفقيد الألوان الوطنية مع المنتخب الأول في 5 مناسبات.