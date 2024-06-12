تعيين جديد في إدارة اتحاد الجزائر

أعلنت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الأربعاء، تعيين علي يحياوي في منصب أمين عام للنادي.

وجاء في بيان النادي العاصمي: "عيّن رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، كمال حسينة، السيد علي يحياوي أمينا عاما، حيث سيباشر هذا الأخير مهامه رسميا في منصبه الجديد بداية من غد الخميس."

تجدر الإشارة إلى أن علي يحياوي سبق له وأن شغل منصب أمين عام للنادي في وقت سابق.

وكانت إدارة "سوسطارة" قد أعلنت في الفاتح جوان الحالي الاتفاق مع اللاعب السابق للفريق حمزة كودري، من أجل الالتحاق بالنادي كمنسق رياضي، بداية من 16 جوان 2024، (بعد نهاية الجولة الأخيرة للبطولة الوطنية).