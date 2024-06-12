آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

تعيين جديد في إدارة اتحاد الجزائر

12 جوان 2024 ()
+ -

أعلنت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الأربعاء، تعيين علي يحياوي في منصب أمين عام للنادي.

وجاء في بيان النادي العاصمي: "عيّن رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، كمال حسينة،  السيد علي يحياوي أمينا عاما، حيث سيباشر هذا الأخير مهامه رسميا في منصبه الجديد بداية من غد الخميس."

تجدر الإشارة إلى أن علي يحياوي سبق له وأن شغل منصب أمين عام للنادي في وقت سابق.

وكانت إدارة "سوسطارة" قد أعلنت في الفاتح جوان الحالي الاتفاق مع اللاعب السابق للفريق حمزة كودري، من أجل الالتحاق بالنادي كمنسق رياضي، بداية من 16 جوان 2024، (بعد نهاية الجولة الأخيرة للبطولة الوطنية).

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    اللوبي الصهيوني الفرنسي يضرب من جديد

    8543 قراءة
  • 3

    "نهائي السقوط" بين البيض وبن عكنون

    6398 قراءة
  • 4

    "الجزائر تسير على النهج السليم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي"

    5250 قراءة
  • 5

    خبر سار لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه

    4206 قراءة