النادي الهاوي لمولودية الجزائر يناشد رئيس الجمهورية

ناشدت اللجنة المسيرة للنادي الهاوي لنادي مولودية الجزائر، رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون من أجل التدخل لتسوية المشكل المالي الذي يتخبط فيه الفريق والذي أدى بتجميد حسابه عن طريق قرارات العدالة.

وجه الأمين المالي للنادي الهاوي لنادي مولودية الجزائر، الطاهر بلخيري رسالة مباشرة إلى القاضي الأول في البلاد خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الأربعاء في مقر النادي بدالي إبراهيم، حيث قال "أوجه باسمي وباسم كل محب للنادي الثوري والعريق رسالة استغاثة إلى رئيسنا السيد عبدالمجيد تبون من أجل تقديمه يد المساعدة للفريق كي يخرج من الأزمة التي يتخبط فيها والتي رهنت أكثر من 3700 رياضي يشكل 50بالمائة منهم النخبة الوطنية"، مضيفا "يعلم الخاص العام أن المكتب المؤقت للنادي الهاوي ورث وضعية كارثية بسبب سوء وضعف تسيير المكتب السابق حيث يعيش الفريق وضع مالي صعب والجميع مدان ويطالب بمستحقاته من النادي من رياضيين وموظفين ومتعاملين ما جعلنا ننفق من أموالنا الخاصة لتسيير شؤون الفريق، ورغم اخذ على عاتقنا هذه المسؤولية الثقيلة، إلا أن الوضع حاليا يتطلب تدخل القاضي الأول في البلاد بعدما بسط يده للنادي ومنحه الملعب الذي يليق بسمعته وتاريخه الثوري العظيم"، متابعا حديثه بالقول "أكيد أن كل غيور على الوطن لا يرضى أن يهان النادي ويصل به الوضع إلى تجميد حسابه بسبب تركم الديون ولهذا نناشد رئيسنا لمد يد العون ومساعدة الفريق للخروج من هذه الوضعية المالية الصعبة".

وبحسب بلخيري، فإن إدارة فريقه كانت بصدد تسديد جزء من مستحقات الرياضيين والموظفين تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى، ليضيف "تفاجأنا بقرار تجميد حساب الفريق دون سابق إنذار بعدما لجاء المدانين إلى العدالة لاستعادة حقوقهم"، ليدق بلخيري ناقوس الخطر بقوله "يجب أن يعلم الجمهور الجزائري أن أكثر من 50 بالمائة من رياضيي النخبة ينشطون في مولودية الجزائر وتخشى أن تؤثر هذه الوضعية المالية الصعبة على تحضيرات رياضيينا وأولمبياد باريس هي على الأبواب ولا نريد تفويت فرصة سماع النشيد الوطني الجزائري مرة أخرى في سماء فرنسا".

ونوه بلخيري في حديثه أن النادي الهاوي لمولودية الجزائر يدين لسوناطراك بمبلغ 30 مليار سنتيم تراكمت على مدار 11 سنة خلت، مطالبا الشركة النفطي بتسويتها من اجل استغلالها في تسديد الدون التي تراكمت على عاتق النادي وأعاقت عمل اللجنة المسيرة التي حسبه صارت تقضي كامل وقتها في معالجة قضايا الديون والتفاوض مع الرياضيين لإيقاف نزيف هجرتهم إلى أندية أخرى، على حد تعبيره.

وبحسب الأمين المالي للنادي الهاوي، فإن الأموال كانت متوفرة لدى المكتب المسير السابق، مشيرا "لكن الأموال في النادي الهاوي لم تصرف بشكل عقلاني ما جعل الوضع يؤول إلى ما هو عليه، فنحن الآن نحضر لبرنامج على مدى أربع سنوات سنعرضه على شركة سوناطراك لمواصلة دعمها للمولودية"، مطالبا السلطات الضرب بيد من حديد أمام كل من تسول له نفسه التلاعب بالأموال العمومية وأملاك الشعب، موضحا بالقول "هناك ثقافة اللاعقاب، ونطالب السلطات التعامل بحزم مع كل من تعدى على المال العام لأن الوضع الحالي جعل عدة دعوات قضائية ترفع ضد النادي من رياضيين وشركات ومتعاملين اقتصاديين في مختلف المجالات".

ونفى المتحدث وجود أي خلال بين النادي الهاوي لنادي مولودية الجزائر والشركة الرياضية ذات أسهم العميد، حيث قال "يوجد مولودية الجزائر واحدة فقط، وبما أن هناك اتفاقية مبرمة مع سوناطراك لاستغلال الشعار والألوان في فريق كرة القدم، فلا يوجد أي خلاف"، مشيرا أن تسيير ملعب الدويرة سيكون بالشراكة والتعاون مع شركة سوناطراك، على اعتبار أن فريق كرة القدم (النادي المحترف) سيستقبل في ملعب الدويرة الجديد الذي يحمل اسم الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت.