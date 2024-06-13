"كان" 2025: هذا موعد إجراء قرعة التصفيات

تجرى عملية القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم-2025، يوم 4 يوليو المقبل بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا عللا الساعة (13:30 بتوقيت الجزائر)، حسبما أعلنت عنه الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس.

وأفادت الهيئة القارية أنه سيتم تقسيم الـ48 منتخبا بما فيها المنتخبات الأربعة المتأهلة من الدور التمهيدي: التشاد، إسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان، إلى 12 مجموعة، تضم كل واحدة منها أربعة فرق وطنية، فيما حدد شهر سبتمبر 2024 لانطلاق التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم.

وسيشارك في نهائيات "كان-2025"، 23 منتخبا متأهلا عن هذه التصفيات بالإضافة إلى منتخب البلد المنظم.

المنتخبات المعنية بالمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم-2025: كوت ديفوار (صاحب اللقب) - نايجيريا (الوصيف) - الجزائر - تونس - أنغولا - البنين - بوتسوانا - بوروندي - الكاميرون - الرأس الأخضر - افريقيا الوسطى - التشاد - جزر القمر - الكونغو - الكونغو الديمقراطية - مصر - غينيا الاستوائية - اسواتيني - إثيوبيا - الغابون - غامبيا - غانا - غينيا - غينيا بيساو - كينيا - ليسوتو - ليبيريا - ليبيا - مدغشقر - مالاوي - مالي - موريتانيا - موزمبيق - ناميبيا - النيجر - رواندا - ساو تومي وبرينسيب - السنغال - سيراليون - جنوب إفريقيا - جنوب السودان - تنزانيا - توغو - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي.