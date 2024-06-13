استقالة جديدة في إدارة اتحاد الجزائر

قدم مستشار رئيس مجلس الإدارة لاتحاد الجزائر رضا عبدوش، استقالته من منصبه,، حسبما أعلنه اليوم الخميس النادي العاصمي في بيان له.

وأوضح ذات المصدر أن: " مستشار رئيس مجلس إدارة لاتحاد الجزائر رضا عبدوش، قدم استقالته من منصبه لدواعي شخصية وصحية".

استقالة عبدوش الذي تقلد أيضا منصب المدير العام لإدارة الاتحاد، تأتي بعد أسبوعين من القرار نفسه الذي اتخذه المناجير السابق لاتحاد الجزائر، توفيق قريشي.

ويجتاز فريق "سوسطارة" فترة اتسمت بإحداث مجمع "ساربور" المساهم بالأغلبية في النادي، تغييرات في إطار إعادة هيكلة الفريق.

ومن جهة أخرى، أعلن أمس الأربعاء النادي العاصمي، عن تعيين سيد علي يحياوي، كأمين عام جديد، حيث رسم عودته مجددا إلى البيت العاصمي بعدما شغل هذا المنصب سنة 2021، علما أن هذا الإطار أشرف على تسيير الأمانة العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) ورابطة كرة القدم المحترفة.

كما كانت إدارة اتحاد الجزائر قد عينت اللاعب السابق للفريق حمزة كودري كمنسق رياضي، منهية في نفس الوقت، مهام المنسق العام محمد نور الاسلام بلعاليا، والمسؤول المسير لملعب عمر حمادي رضا لعدول، وكذا المكلف بالإعلام والاتصال، عادل زكري.

ويحتل أصحاب الزي "الأسود والأحمر" المرتبة الرابعة في ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة قبل جولة على نهاية الموسم.