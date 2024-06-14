ختام بطولة المحترف الأول.. حسابات السقوط والتأشيرات الإفريقية ولقب الهداف

يسدل الستار، عشية اليوم على بطولة المحترف الأول للموسم الكروي 2023/2024 مع إجراء الجولة الـ 30 والأخيرة والتي ستكون حاسمة فيما يخص تحديد هوية الفريق الثاني الذي سيرافق اتحاد وادي سوف إلى الرابطة الثانية وهوية الأندية التي ستمثل الجزائر في المنافسات القارية إضافة إلى لقب هداف الموسم.

وستتوجه الأنظار هذه الأمسية إلى ملعب زكريا مجدوب بالبيض الذي سيستضيف نهائي البقاء بين الفريق المحلي، مولودية البيض صاحب المركز 14 برصيد 35 نقطة) وضيفه نجم بن عكنون صاحب المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة.

ويتعين على أشبال المدرب بلال دزيري الفوز إذا أرادوا تمديد بقاءهم في بطولة النخبة لموسم ثاني فيما سيكون التعادل كافيا للبيض.

وسيكون الموعد اليوم في ملعب نيلسون مانديلا مع احتفالية فريق مولودية الجزائر بالتتويج باللقب الثامن في تاريخه بمناسبة استقباله فريق مولودية وهران، وهو موعد يسعى خلاله يوسف بلايلي (12 هدفا) وبدرجة أقل زكريا نعيجي (11 هدفا) من أجل استغلال عدم أهمية المباراة بالنسبة للمنافس من أجل تسجيل أكبر عدد من الأهداف والتتويج بلقب هداف البطولة وهما اللذان يتخلفان عن الهداف الحالي مهاجم اتحاد العاصمة، اسماعيل بلقاسمي (13 هدفا).

وفي مقدمة الترتيب وبعد أن حسم فريق مولودية الجزائر لقب البطولة منذ 4 جولات، سينحصر التنافس من أجل حجز مكانة في المنافستين القاريتين، رابطة الأبطال الإفريقية وكأس "الكاف" ويتنافس شباب قسنطينة وشباب بلوزداد على التأشيرة الثانية المؤهلة لرابطة الأبطال الإفريقية.

ويملك النادي القسنطيني (53 نقطة) الأفضلية حيث يكفيه التعادل أمام وفاق سطيف، فيما سيكون شباب بلوزداد مطالبا بالفوز في بشار أمام شبيبة الساورة مع خسارة النادي القسنطيني في خنشلة أمام وفاق سطيف من أجل المشاركة للمرة الخامسة على التوالي هذه المنافسة العريقة.

وسيتنافس اتحاد العاصمة (الرابع، 46 نقطة) ووفاق سطيف (الخامس 45 نقطة) على تأشيرة واحدة مؤهلة لمنافسة كأس الكاف الموسم المقبل وسيكون الوفاق مطالبا بالفوز في خنشلة أمام النادي القسنطيني مع ترقب تعثر الاتحاد في مقرة

وتنطلق مباريات الجولة الـ 30 في حدود الساعة 16:45 وتعرف عودة الجمهور"المحلي" مع حظر تنقل أنصار الفرق المنافسة.