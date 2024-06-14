شباب بلوزداد بطلا للجزائر

توج فريق شباب بلوزداد بلقب البطولة الوطنية لصنف الرديف (تحت 21) بعد عودته بفوز ثمين وحاسم من ملعب 20 أوت 55 ببشار 1-4 أمام مستضيفه شبيبة الساورة

ورفع أشبال الثنائي إسحاق علي موسى ومحمد طاليس بهذا الفوز رصيدهم من النقاط إلى 67 نقطة وهو ذات رصيد منافسهم المباشر مولودية الجزائر الفائز بدوره بملعب علي عمار "لابوانت" على مولودية وهران بهدف وحيد لكن اللقب حسمه أبناء العقيبة بفضل النتائج المباشرة بين الفريقين (الشباب فاز ذهابا 3-1 وانهزم في الإياب 2-3).

هذا وتوج مهاجم شباب بلوزداد، لطفي بوصوار بلقب هداف البطولة بعد أن سجل 22 هدفا