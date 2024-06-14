هذه الأندية الممثلة للجزائر في المسابقات القارية

تم، اليوم الجمعة، التعرف على هوية الأندية الممثلة للجزائر في المسابقات الإفريقية الموسم المقبل بعد إجراء مقابلات الجولة الـ30 والأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وبعد أن حسمت مولودية الجزائر بطاقة المشاركة الأولى في رابطة الأبطال الإفريقية إثر تتويجها باللقب قبل أربع جولات على نهاية الموسم، قلب شباب بلوزداد الطاولة على شباب قسنطينة وافتك منه الوصافة وبالتالي المشاركة في "الشومبيونز ليغ".

وحقق "أبناء العقيبة" فوز ثمينا على حساب شبيبة الساورة، حسم في الدقائق الأخيرة، بهدفين مقابل هدف، مستفيدين من خسارة شباب قسنطينة أمام وفاق سطيف بنفس النتيجة.

وأنهى "السياربي" و"السياسي" الموسم برصيد 53 نقطة لكل منها، لكن المرتبة الثانية ذهبت إلى العاصميين بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقين، ليكتفي أشبال المدرب عمراني بالمشاركة في كأس "الكاف".

كما حسم اتحاد الجزائر صراع بطاقة المشاركة الثانية في كأس "الكاف" مع وفاق سطيف بعدما عاد بالفوز من مقرة على حساب النجم المحلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، منهيا الموسم في المركز الرابع برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة عن نسور الهضاب (المركز الخامس-48 نقطة).

النتائج:

نادي بارادو - اتحاد خنشلة 2-0

نجم مقرة - اتحاد الجزائر 2-3

اتحاد سوف - شبيبة القبائل 0-4

شبيبة الساورة - شباب بلوزداد 1-2

جمعية الشلف - اتحاد بسكرة 2-1

مولودية البيض - نجم بن عكنون 1-0

شباب قسنطينة - وفاق سطيف 1-2

مولودية الجزائر - مولودية وهران 3-2

الترتيب : نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 65 30 (بطل موسم 2023-2024)

2. شباب بلوزداد 53 30 ( مشاركة في رابطة الأبطال)

--. شباب قسنطينة 53 30 (مشاركة في كأس الكاف)

4. اتحاد الجزائر 49 30 (مشاركة في كأس الكاف)

5. وفاق سطيف 48 30

6. نادي بارادو 42 30

-- شبيبة القبائل 42 30

8 . جمعية الشلف 41 30

9. شبيبة الساورة 40 30

10. اتحاد خنشلة 39 30

11.نجم مقرة 38 30

--. مولودية البيض 38 30

13. مولودية وهران 36 30

--. اتحاد بسكرة 36 30

15. نجم بن عكنون 32 30 (سقط إلى الرابطة الثانية هواة)

16 - اتحاد سوف 7 30 (سقط إلى الرابطة الثانية هواة).