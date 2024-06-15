جزائري على سقف بطولة المغرب

نصب المهاجم الجزائري يسري بوزوق نفسه نجما فوق العادة في البطولة المغربية بعد أن قاد فريقه الرجاء البيضاوي للتتويج بلقب البطولة الـ 13 في تاريخه.

وسجل بوزوق هدفين من الثلاثية التي فاز بها فريقه أمس على مولودية وجدة وضمن بها الرجاء لقب البطولة (الرجاء يضم أيضا الجزائري بن عياد) رافعا بالمناسبة رصيده إلى 14 هدفا متصدرا لائحة الهدافين على حساب مهاجم نادي طنجة إسماعيل خافي (13هدفا)

وجمع ابن مدينة قسنطينة لقبا "ثالثا" وهو أفضل ممرر حاسم حيث صنع 8 أهداف خلال 27 مباراة خاضها هذا الموسم في البطولة المغربية مع فريقه الرجاء.

وفي سن 27 ربيعا، يفرض خريج مدرسة بارادو بفضل هذه الألقاب والأرقام نفسه كخيار قوي في المنتخب الأول تحسبا للمواعيد والاستحقاقات المقبلة.