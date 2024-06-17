سلوفاكيا تفاجئ بلجيكا (فيديو)

صنع منتخب سلوفاكيا، اليوم الإثنين، أولى مفاجآت بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.

وحقق "السلوفاك" الفوز على أحد أقوى المنتخبات في المنافسة، بلجيكا، بهدف نظيف أحرزه إيفان سكرانز في الدقيقة السابعة من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

بهذه النتيجة يحتل منتخب رومانيا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سلوفاكيا صاحب نفس الرصيد من الأهداف، فيما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثالث وأخيرا منتخب أوكرانيا في المركز الرابع.