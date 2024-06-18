جوائز مالية بالدينار واليورو في مولودية الجزائر

كافأت إدارة مولودية الجزائر، لاعبيها ومدربها نظير تتويجهم بلقب بطولة رابطة المحترف الأول للموسم الكروي 2023/2024 بجوائز مالية معتبرة.

وكانت إدارة الرئيس حكيم حاج رجم قد وضعت سلما لتحديد منحة اللقب لكل لاعب انطلاقا من 8 ملايين سنتيم لكل مباراة، لتصل القيمة الإجمالية إلى 240 مليون سنتيم لكل لاعب في حال المشاركة في المباريات الـ 30 للموسم الكروي.

ومع ذلك قرر الرئيس حاج رجم تقديم المبلغ كاملا (240 مليون سنتيم) لجل العناصر التي كانت لها مساهمة بارزة في تتويج المولودية باللقب الثامن في تاريخها بما في ذلك بعض العناصر البديلة كما تقرر صرف منح أخرى لأعضاء الطاقم الإداري والطبي.

بالمقابل سيستفيد المدرب باتريس بوميل بناء على عقده مع الفريق من 75 ألف يورو كمنحة للتتويج بلقب البطولة قد يضاف إليها 50 ألف يورو في حال ما حقق الثنائية وفاز بكأس الجزائر في النهائي المرتقب أمام شباب بلوزداد.

يذكر أن الجائزة المالية التي تقدمها رابطة كرة القدم المحترفة لبطل الجزائر لا تتجاوز 1.5 مليار سنتيم.