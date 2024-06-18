قريشي يعود إلى هذا الفريق

سيعود، توفيق قريشي إلى شباب بلوزداد في منصب المدير التقني للفئات الشبانية خلفا لزكريا جبور الذي كان استقال من منصبه شهر ماي الماضي بعد أن تورط في شجار مع رئيس مجلس الإدارة مهدي رابحي

وأشار مصدر عليم بأن قريشي وبالاتفاق مع شرف الدين عمارة، الرئيس المدير العام لمجمع مادار، سيكون له كلمة أيضا فيما يخص الفريق الأول خاصة في ما تعلق باختيار الطاقم الفني وانتدابات اللاعبين لتفادي الأخطاء التي ارتكبها رابحي خلال توليه هذه المهمة.

وسبق لقريشي أن تولي منصب المدير الرياضي لشباب بلوزداد ما بين 2020 و2021 قبل أن يقدم استقالته في مارس 2021 ليلتحق بالمديرية الفنية الوطنية ومنها انتقل إلى إتحاد العاصمة الذي تولي فيها منصب المدير الرياضي.