صادي في عين الحجر

ينظم عشية يوم الخميس المقبل 20 جوان، النادي الهاوي لفريق عين الحجر ( ولاية سطيف)، بملعب عين الحجر البلدي مقابلة استعراضية في حدود الساعة السادسة مساء بين قدماء لاعبي المنتخب الوطني الجزائري وأصدقاء المرحوم علي عتروس، الرئيس السابق لفريق عين الحجر

،حيث سيشارك في هذه اللفتة التكريمية عدد من نجوم الكرة الجزائرية مثل جمال مناد و نور الدين دريوش ولزهر حاج عيسى وسعيد بوطالب وعمار بلهاني وعمار عمور... كما سيحضر المواجهة السلطات المحلية لولاية سطيف يتقدمهم والي ولاية سطيف إلى جانب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي الذي أكد حضوره.