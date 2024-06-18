اتحاد الجزائر.. أحد أساطير النادي مناجيرا عاما

أكدت مراجع موثوقة، اليوم الثلاثاء، للإذاعة الوطنية أن الدولي الجزائري السابق بلال دزيري سيكون المناجير الجديد لنادي اتحاد العاصمة لكرة القدم، بعدما درّب في الموسم الأخير نجم بن عكنون الذي هبط قبل أربعة أيام إلى بطولة الرابطة الثانية.

الإعلان الرسمي عن تعيين دزيري (52 عاماً) سيكون في غضون الساعات القليلة القادمة، ويأتي ليكرّس عودة الابن الضال إلى الفريق الأحمر والأسود الذي لعب له بلال لسنوات طويلة، قبل أن يدرّبه في موسم 2019 – 2020.

دزيري، الذي شارك في 81 مباراة مع المنتخب الجزائري وسجل 9 أهداف، سيخلف في منصب المناجير العام لاتحاد العاصمة توفيق قريشي الذي استقال قبل أسابيع. من المتوقع أن يتولى قريشي مهام المدير الرياضي للفئات الشبانية في نادي شباب بلوزداد.