أولمبيك مرسيليا يصر على انتداب موهبة جزائرية

بعد 10 سنوات من غياب التمثيل الجزائري عن النادي الأكثر شعبية في فرنسا، رغم كل الروابط المشتركة ومعها الحضور القوي لأفراد الجالية الجزائرية، يستعد بطل أوربا 1993 نادي أولمبيك مرسيليا اخيرا لتقديم عرض رسمي لضم لاعب جزائري هو الموهبة محمد البشير بلومي.

وكشف موقع "فوت ميركاتو" اليوم بأن نادي أولمبيك مرسيليا تقدم بعرض أولي إلى نادي فارينسي البرتغالي من أجل شراء عقد محمد البشير بلومي وتفاوض عبر مديره الرياضي مهدي بن عطية مع اللاعب وتوصل لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الذي كان فؤاد قادير آخر جزائري يحمل ألوانه قبل عقد من الزمن.

وكتب الموقع الفرنسي بخصوص بلومي " هذا الجناح الجزائري البالغ من العمر 22 عاما والذي يلعب بالقدم اليسرى ليس سوى ابن لخضر بلومي، أسطورة كرة القدم الجزائرية والذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين الأفارقة على الإطلاق. تبقى الحقيقة أن ابن معسكر كانت لديه بداية غير معتادة في مسيرته، حيث كانت مليئة بالمتاعب في الجزائر، حيث مر عبر غالي معسكر ثم مولودية وهران قبل وصوله إلى البرتغال مع فريق فارينسي تحت 23 سنة. بعد فترة قصيرة من التكيف، سرعان ما برز الفنك وانضم إلى مجموعة المحترفين. اكتشاف حقيقي في الدوري البرتغالي، خطف محمد البشير بلومي الأضواء في فريق غير معتاد على اللعب في صدارة الترتيب واحتل المركز العاشر في البطولة"

وبعد أن ذكر "فوت ميركاتو" باالأرقام المذهلة لبلومي خلال الموسم المنقضي (33 مباراة و7 أهداف و3 تمريرات حاسمة) أضاف " لقد تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في البطولة، وتم اختياره كأفضل لاعب لشهر أفريل، وتم استدعاؤه للمنتخب الجزائري، ويعيش هذه الفترة كالحلم الذي يكبر خاصة بعد أن طرحت إمكانية الانضمام إلى مرسيليا"

وأوضح الموقع الفرنسي بأن المدير الرياضي للفريق، الدولي المغربي الأسبق مهدي بن عطية تحادث مع بلومي وأقنعه بالانتقال إلى الفريق الفرنسي رغم المنافسة التي يفرضها نادي بنفيكا في ضم اللاعب المميز بتسديداته بقدمه اليسرى.