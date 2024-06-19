يورو 2024: مواعيد مباريات اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا حيث تتم 3 مواجهات قوية.

وفيما يلي برنامج مباريات الأربعاء في يورو 2024 المجموعة الثانية:

كرواتيا X ألبانيا – الساعة 2عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max

المجموعة الأولى:

ألمانيا X هنغاريا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

إسكتلندا X سويسرا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

يذكر أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ 16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.

ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 جويلية القادم.