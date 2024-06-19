رسميا .. هذا تاريخ نهائي كأس الجمهورية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، اليوم الأربعاء، أن نهائي كأس الجمهورية 2023-2024 سيجرى يوم الجمعة 05 جويلية المقبل بداية من الساعة الرابعة مساء.

كما كشفت الهيئة الكروية، في بيانها، أن ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة سيحتضن المقابلة.

وسيجمع النهائي المنتظر بين بطل الموسم الحالي، مولودية الجزائر، ووصيفه شباب بلوزداد الذي سيطر على البطولة الوطنية في أربع مواسم متتالية من سنة 2020 إلى سنة 2023.

ويسعى الناديان العاصميان للتتويج بالكأس التاسعة في تاريخهما باعتبار أن كل نادي يمتلك حاليا 8 ألقاب للمنافسة.