التعادل يحسم مواجهة سويسرا واسكتلندا

خيّم التعادل الإيجابي (1-1) على نتيجة المواجهة المثيرة التي جمعت المنتخب الاسكتلندي بنظيره السويسري اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024.

وبادرت اسكتلندا بافتتاح النتيجة مبكّراً عبر سكوت مكتوميناي الذي أطلق تسديدة قوية استقرت في شباك سويسرا بعد اصطدامها بالمدافع فابيان شار في طريقها إلى المرمى (13).

ولم يتأخّر ردّ منتخب سويسرا الذي أدرك التعادل من تسديدة ساحرة للمخضرم شيردان شاكيري بعد خطأ دفاعي فادح من أنطوني رالستون الذي أخفق في تمرير الكرة إلى زميله جاك هندري (26).

وبهذه النتيجة رفعت سويسرا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف ألمانيا المتصدّرة (6 نقاط) التي ضمنت العبور إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، بعد أن استهلّت المسابقة القارية بفوز باهر على المجر بثلاثة أهداف لهدف.

أمّا المنتخب الاسكتلندي فقد بات في جعبته نقطة في المرتبة الثالثة، أمام المجر متذيلة الترتيب دون نقاط، بعد أن سجّل بدايةً مخيّبةً ضمن مشواره القارّي بخسارته الكبيرة أمام ألمانيا المضيفة بخمسة أهداف لواحد في افتتاح مباريات البطولة القارية.