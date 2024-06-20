اتحاد الجزائر: عملية تجديد العقود تتواصل

جدد لاعب وسط الميدان لاتحاد العاصمة لكرة القدم، عبد الكريم نعماني (21 سنة) عقده إلى غاية يونيو 2028، حسبما أعلن عنه النادي المنتمي إلى بطولة الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس"، اليوم الخميس في بيان له.

وجدد ابن مدينة العطاف الذي ينتهي عقده نهاية شهر يونيو الحالي، لمدة أربعة مواسم، حيث كان قد التحق بصنف "الرديف" قبل أن تتم ترقيته لفريق الأكابر الموسم الماضي.

وكان النادي العاصمي قد قرر تجديد عقود لاعبيه الأساسيين تحسبا للموسم المقبل بهدف الحفاظ على النواة الأساسية للفريق.

وكان نادي "سوسطارة"، قد أعلن أمس الأربعاء تمديد عقد وسط الميدان سليم بوخنشوش (32 عاما) إلى غاية يونيو 2026 وهو الذي كان قد التحق بالاتحاد في شهر يناير الماضي لمدة عامين بعد فسخ عقده مع شبيبة القبائل.

من جهته، جدد المدافع الأوسط الواعد، عبد الصمد بوناصر (19 سنة) عقده حتى 2027 و نفس الشيء بالنسبة للمدافع الآخر حسين دهيري (23 سنة) الذي جدد بقاءه حتى عام 2027، بعد عام فقط من قدومه على سبيل الإعارة من نادي بارادو.

وعلى مستوى الإدارة، عين النادي العاصمي سيد علي يحياوي كأمين عام جديد، حيث رسم عودته مجددا إلى البيت العاصمي بعدما شغل هذا المنصب سنة 2021.

وأنهى اتحاد العاصمة موسم، 2023-2024 في الرتبة الرابعة بـ49 نقطة بعيدا عن بطل الموسم مولودية الجزائر (65 نقطة) المتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

وسيمثل أصحاب اللونين 'الأحمر والأسود" الجزائر في النسخة القادمة لكأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف) رفقة شباب قسنطينة.