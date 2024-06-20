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رياضة

المنتخب الانجليزي يواصل عروضه الباهتة

20 جوان 2024 ()

38serv

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اكتفى المنتخب الانجليزي بنتيجة التعادل هدف في كل شبكة أمام نظيره الدنماركي خلال المقابلة التي جمعت الطرفين، اليوم الخميس، على ملعب مدينة فرانكفورت الألمانية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لـ"يورو 2024".

وافتتح الهداف هاري كين باب التسجيل مبكرا لمنتخب "الأسود الثلاثة" في الدقيقة الـ18 قبل أن يعدل مورتن جيلماند النتيجة في الدقيقة 34 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ورغم هذه النتيجة يبقى أشبال المدرب ساوثغيت في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، فيما تتقاسم الدنمارك وسلوفينيا الوصافة برصيد نقطتين لكل منها وتتذيل صربيا بنقطة وحيدة.

ولم يقدم المنتخب الانجليزي، وصيف النسخة الماضية، خلال المقابلتين الأولتين المستوى الذي يقنع به جماهيره الغفيرة باعتباره أحد المرشحين للتتويج ورغم ترسانة اللاعبين الناشطين في أكبر الأندية الأوروبية.

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