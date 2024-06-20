إدارة شبيبة القبائل تدخل "الميركاتو" بقوة

كشف إدارة شبيبة القبائل، اليوم الخميس، عن أولى صفقاتها في فترة التحويلات الصيفية، والتي تتمثل في الحارس ڤايا مرباح بعقد يمتد لخمس سنوات قادما من البطولة المغربية.

وجاء إعلان الصفقة خلال زيارة الفريق المُسيِّر لنادي شبيبة القبائل ممثَّلاً في رئيس مجلس إدارة النادي، الهادي ولد علي وكذا المدير العام للنادي مدان حكيم والمناجير العام كريم دودان إلى المديرية العامة لمؤسسة "موبيليس" أين التقى بالرئيس المدير العام شوقي بوخزاني.

ووفق بيان مؤسسة "موبيليس": "هنأ الرئيس المدير العام للمؤسسة الفريق المُسيِّر للنادي على ما أبداه من فعالية في مدة قياسية، من أجل بناء فريق قوي ستكون له الكلمة في الميدان خلال الموسم القادم، وهذا تجسيدًا لالتزام مؤسسة موبيليس والفريق المُسيِّر لشبيبة القبائل للعودة وبقوّة لمنصة الألقاب والتّتويجات كهدف ومشروع غير قابل للنقاش والتّنازل".

وأضاف ذات البيان: "شكر بوخزاني اللّاعب الجديد ڤايا مرباح من جهة على اختياره لفريق شبيبة القبائل من بين عدة عروض منافسة، ومن جهة أخرى هنّأه على خياره الذكي والمُوفّق بعودته لأرض الوطن وباعتبار فريق شبيبة القبائل سيكون لا محالة خلال الموسم القادم، فريق الألقاب والتّتويجات".

ويبدو أن الشركة المالكة للنادي الأكثر تتويجا في الجزائر عازمة على الدخول بقوة في سوق التحويلات الصيفية، والنجاح في حسم صفقة الحارس ڤايا مرباح دليل على ذلك باعتبار أن هذا الأخير كان مطلوبا بقوة من عدة أندية في البطولة الوطنية.