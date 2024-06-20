كل شيء عن نهائي كأس الجزائر 2024

ضبط الإتحاد الجزائري لكرة القدم بالتنسيق مع المصالح الأمنية وإدارة ملعب 5 جويلية كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بنهائي كأس الجزائر 2024 بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد والذي سيحتضنه ملعب 5 جويلية يوم الجمعة 5 جويلية المقبل بداية من الساعة 16:00 زوالا.

وكشف مصدر مسؤول لـ"الخبر" بأن 40 ألف تذكرة سيتم طرحها للبيع بمناسبة هذا النهائي المرتقب وسيتم توزيعها بالتساوي (حصة كل فريق هي 20 ألف تذكرة) وستطرح حصة تذاكر شباب بلوزداد (والتي ستحمل ألوان وشعار الفريق) على مستوى ملعب 20 أوت 55 بالعناصر وتقرر أن يكون ذلك في حدود 2 جويلية المقبل وفي نفس التوقيت والتاريخ ستطرح حصة مولودية الجزائر من التذاكر وتحمل بدورها رمز وألوان الفريق للبيع على مستوى ملعب 5 جويلية.

وتقرر جلوس أنصار مولودية الجزائر على مستوى المدرجات الجنوبية وشباب بلوزداد في الجهة المقابلة (الشمالية) على أن يفصل عناصر الحماية المدنية بين المناصرين على مستوى مدرجات المشعل وعناصر الجيش في المدرجات العلوية على أن تفتح أبواب الملعب الأولمبي خلال النهائي في حدود الساعة 10:00 صباحا.

وتقرر أيضا تكليف شركة المياه (سيال) بضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب ومعها تعبئة خزانات الملعب المختلفة هذا وتقرر عرض مجسم كأس الجزائر 2024 لأنصار شباب بلوزداد على مستوى رياض الفتح بالمدنية يوم 2 جويلية المقبل وفي اليوم الموالي سيضرب الموعد لأنصار المولودية لأخذ صور تذكارية مع مجسم الكأس وهذا على مستوى قصر الرياس شمال القصبة.