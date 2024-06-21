سطو مسلح على منزل نجم الكرة الإيطالية الأسبق

تعرض سهرة الخميس نجم الكرة الإيطالية الأسبق روبرتو باجيو لجرح عميق على مستوى الرأس بمقر سكناه العائلي الكائن بمنطقة ألتافيا فينشنتينا (شمال شرق البلاد)، وذلك عندما حاول ابن الـ57 عاماً مقاومة أفراد مجموعة مسلحة كانت قد تسللت إلى داخل المبنى الذي كان يأويه بمعية أفراد أسرته لأجل السطو والاستيلاء على كل ما هو ثمين خلال الفترة التي كان فيها أسطورة الكرة الإيطالية يتابع مجريات المواجهة الكروية التي جمعت إسبانيا بالمنتخب الايطالي سهرة الخميس في إطار منافسات يورو ألمانيا 2024.

وكان النجم الأسبق للأزوري ونادي يوفنتوس تورينو كان قد عاش أوقات صعبة خلال عملية السطو حين حبس بمعية أفراد أسرته لقرابة أربعين دقيقة بداخل غرفة مغلقة بإحكام أين بدا جد متأثر من الضربة التي تعرض لها بعقب مسدس تقول وكالة الأنباء الفرنسية التي أوردت النبأ في حدود الساعة الحادية عشر من صباح يوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام محلية أن اللصوص تمكنوا من الاستيلاء على أموال وأغراض ثمينة مختلفة إضافة إلى ساعات، فيما تمكن الفائز بالكرة الذهبية لأحسن لاعب في أوروبا لسنة 1993 من كسر باب الغرفة التي حبس فيها قبل أن يتم الاتصال بالشرطة التي فتحت على الفور تحقيقات معمقة بالاستعانة بكاميرات المراقبة ليتقرر بعد فترة نقل روبيرتو باجيو إلى غرفة الطوارئ بمستشفى أرزينيانو أين تلقى العلاج بوضع غرز على رأسه.

ويعد روبيرتو باجيو واحد من ألمع نجوم الكرة الإيطالية على الإطلاق وهو الذي حمل ألوان عديد الأندية على غرار يوفنتوس وميلان وبولونيا وإنتر وبريشيا، وهو الذي لم يبتسم له الحظ لمعانقة كأس العالم سنة 1994 في نهائي الولايات المتحدة الأمريكية أمام البرازيل بعدما كان سببا في إهدار ضربة جزاء أمام حارس منتخب "الصامبا" كلوديو طافارال في سلسلة التتويج في أعقاب انتهاء الوقت الأصلي وبدل الضائع لتلك المباراة بالتعادل السلبي بملعب باسامينا بكاليفورنيا.