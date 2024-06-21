النمسا تطيح ببولندا

حقّق المنتخب النمساوي فوزاً ثميناً على نظيره البولندي (3-1) اليوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024.

وبادر منتخب النمسا بافتتاح النتيجة من رأسية متقنة للمدافع غيرنوت تراونر في الدقيقة 9.

وأدرك منتخب بولندا التعادل عبر مهاجمه كريستوف بيونتيك في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك من دفاع المنافس ومحاولة فاشلة لإبعاد الخطورة عن مرماه.

واستعادت النمسا التقدّم من خلال تسديدة دقيقة للمهاجم كريستوف بومغارتنر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

وعزّز ماركو أرناوتوفيتش من تقدّم النمساويين بتوقيعه على الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 78.

وبقيت النتيجة على حالها حتّى صافرة نهاية المواجهة التي أدارها الحكم التركي خليل أوموت ميلر.

ورفعت النمسا رصيدها إلى 3 نقاط بعدما خسرت مباراتها الافتتاحية أمام فرنسا بصعوبة وعبر النيران الصديقة بهدف نظيف.

أمّا بولندا فقد واصلت رحلة البحث عن أولى نقاطها بعد أن استهلت مشوارها القاري بهزيمة قاسية أمام هولندا (2-1) بعد أن كانت متقدّمة في النتيجة بهدف.