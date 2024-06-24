"التاس" ترفض شكوى بهلول

رفضت محكمة التحكيم الرياضي بالجزائر، اليوم، الشكوى التي رفعها عمار بهلول ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وبعد دراسة عريضة بهلول ورد الفاف، قررت التاس رفض شكوى بهلول التي زعم فيها بأن الفاف جردته من عضوية الجمعية العامة للاتحادية دون وجه حق.

وفي ردها، أكدت الفاف بأن عمار بهلول تمت معاقبته مؤقتا بتجميد مهامه كرئيس لرابطة عنابة الجهوية لكرة القدم بناء على تحقيق في تسيير الرابطة، لتضيف بأن بهلول لا يملك الصفة أصلا لعدم حيازة رابطته على الاعتماد.

كما أكدت الفاف بأن شكوى عمار بهلول حملت مغالطة كبيرة حين ذكر بأن الفاف أسقطت عنه صفة عضو الجمعية العامة دون وجه حق وبأن ذلك الإجراء من صلاحية الجمعية العامة، كون الحقيقة التي أكدتها الفاف للتاس بأن عقوبة بهلول تتمثل في إيقافه مؤقتا من منصبه كرئيس لرابطة عنابة الجهوية إلى حين ظهور نتائج التحقيق، وبتزكية من الجمعية العامة، ما يجعل حق حضور أشغال الجمعية العامة يسقط عنه تلقائيا بصفة مؤقتة.

ومع اقتناع التاس بمبررات الفاف ودراسة القضية من جميع الجوانب القانونية، صدر قرار محكمة التحكيم الرياضي بالجزائر برفض شكوى عمار بهلول.