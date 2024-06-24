طلاق بالتراضي بين الوداد والثنائي الجزائري

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، اليوم الإثنين، فسخ العقد بالتراضي مع ثلاثة لاعبين محترفين، هم الجزائريان، زكريا دراوي وإلياس شتي، والليبي، حمدو الهوني.

وجاء في بيان النادي البيضاوي: "نادي الوداد الرياضي يفسخ حبياً عقد كل من زكرياء دراوي، إلياس شتي، وحمدو الهوني. نشكرهم على إسهاماتهم ونتمنى لهم التوفيق في مساراتهم المستقبلية".

ويتواجد الثنائي الجزائري محل اهتمام عدة أندية في البطولة الوطنية وفق ما نقلت عدة تقارير إعلامية مؤخرا، حيث ستسهل هذه الخطوة عملية تفاوض اللاعبين مع الأندية الراغبة في ضمهما.