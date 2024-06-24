شباب بلوزداد يجري تحضيراته في هذا البلد

يعتزم نادي شباب بلوزداد إقامة المعسكر التحضيري استعدادا للموسم الكروي الجديد بتركيا.

ويتواجد مهدي رابحي، رئيس النادي، منذ ليلة أمس، في إيزميت التركية، بهدف معاينة بعض الفنادق ومراكز التحضيري، لاختيار المكان الأنسب للفريق لإجراء تحضيراته.

واستقر الرئيس مهدي رابحي اليوم على مركب رياضي يضم ثلاثة ميادين كبيرة وعدة مرافق أخرى، وقد حجز رسميا لنادي شباب بلوزداد لفترة 15 يوما تبدأ مع نهاية شهر جويلية، على أن يكون الفريق بمفرده في المركب خلال تلك الفترة.

ويعتزم شباب بلوزداد إجراء بعض المباريات التحضيرية خلال فترة المعسكر التحضيري بمدينة إيزميت، وهي مدينة تقع على ارتفاع 1400 متر عن سطح البحر، وتبعد بنحو ساعتين ونصف الساعة برا عن اسطنبول.

وسيعود رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي غدا إلى الجزائر.