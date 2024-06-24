آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

مستجدات الحالة الصحية لبن طالب

24 جوان 2024 ()
+ -

أصدر نادي ليل، اليوم الإثنين، بيانا بخصوص الحالة الصحية للدولي الجزائري، نبيل بن طالب، المتواجد في مستشفى ليل الجامعي منذ الثلاثاء الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ووفق النادي الفرنسي فإن صاحب الـ29 عاما أجرى العديد من الفحوصات التي كانت نتائجها مطمئنة، مضيفا أن لاعب خط الوسط لا يزال تحت المراقبة في المستشفى لكنه قد يعود إلى منزله خلال هذا الأسبوع.

وأعرب النادي عن ارتياحه لهذه الأخبار المطمئنة، مضيفا أنه سيواصل تقديم الدعم للاعبه في هذه المحنة، كما عبر عن تقديره لرسائل التضامن العديدة التي تلقاها النادي ونبيل.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    بلماضي مرشح لتدريب هذا الفريق

    13603 قراءة
  • 3

    أنبوب الغاز نيجيريا – الجزائر.. تقدم كبير

    12045 قراءة
  • 4

    خبراء من الـ "FBI" يقدمون تدريبا تكتيكيا لـ"GOSP" الجزائرية

    10268 قراءة
  • 5

    هذا هو عدد المتوفين خلال موسم الحج

    10061 قراءة