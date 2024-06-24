مستجدات الحالة الصحية لبن طالب

أصدر نادي ليل، اليوم الإثنين، بيانا بخصوص الحالة الصحية للدولي الجزائري، نبيل بن طالب، المتواجد في مستشفى ليل الجامعي منذ الثلاثاء الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ووفق النادي الفرنسي فإن صاحب الـ29 عاما أجرى العديد من الفحوصات التي كانت نتائجها مطمئنة، مضيفا أن لاعب خط الوسط لا يزال تحت المراقبة في المستشفى لكنه قد يعود إلى منزله خلال هذا الأسبوع.

وأعرب النادي عن ارتياحه لهذه الأخبار المطمئنة، مضيفا أنه سيواصل تقديم الدعم للاعبه في هذه المحنة، كما عبر عن تقديره لرسائل التضامن العديدة التي تلقاها النادي ونبيل.